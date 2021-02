AUR vrea eliminarea obligativității măștii de protecție în toate spațiile publice Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) a depus in Parlament un amendament care ar elimina obligativitatea purtarii maștilor sanitare in aer liber. Anunțul a fost facut de formațiunea politica pe pagina de Facebook: ”Nu am intrat in Parlament pentru a promova personaje, ci pentru a promova idei și principii”. Parlamentarii au depus in acest sens un […] The post AUR vrea eliminarea obligativitații maștii de protecție in toate spațiile publice appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

