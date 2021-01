Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a virat, in luna ianuarie, in conturile a sapte partide - PSD, PNL, USR, AUR, PMP, PLUS, Pro Romania - subventii in suma totala de 19.843.634,81 lei. Potrivit AEP, Partidul Social Democrat a primit 7.640.197,89 lei; Partidul National Liberal - 6.476.964,07…

- Cum s-au cheltuit in pandemie banii craiovenilor. Potrivit execuției bugetare la data de 30 septembrie 2020, care va fi supusa la vot in ședința CL Craiova de astazi, in contul primariei au intrat din taxele și impozitele locale 142.092.616 lei. Din acești bani, 107.974.087 lei au fost venituri fiscale…

- Situatie incredibila la Primaria Generala a Capitalei. S-a aflat cum a irosit Gabriela Firea 70 de milioane de lei din banii publici. Furtul a iesit la iveala. Cum a irosit Firea zeci de milioane de lei Informatii incredibile despre sumele uriase cheltuite de Primaria Capitalei, in timpul mandatului…

- Expert: Fiecare familie va plati 200 de lei pe luna in plus la gaze, pentru ca alti consumatori sa se racordeze gratuit Fiecare familie din Romania va plati 200 de lei in plus pe luna, prin tarifele de distributie, pentru ca alti consumatori sa se racordeze gratuit la reteaua de gaze, a declarat Dumitru…

- Ancheta uluitoare a colegilor de la Libertatea, in care personaj central este cel mai slab și contestat ministru din cabinetul Orban, Ion Ștefan „Grinda” de la Dezvoltare. Acesta a dat peste 1 milion de lei din fondurile ministerului catre o firma al carei acționar este chiar el. Pus in fața evidentelor,…