Simpatizanți și membri ai AUR au fost sambata in Costinești, unde avea loc un festival trap pentru adolescenți, ca sa stranga semnaturi pentru demiterea președintelui Klaus Iohannis, dar și in Mamaia și Vama Veche, stațiunile cu cei mai mulți turiști, conform agențiilor de profil. Trap este o noua direcție muzicala care combina beat-ul de baza trap, muzica electronica, muzica hip-hop, muzica rap și muzica rock, iar fanii acestui gen de muzica sunt in special adolescenții. AUR a facut un tur politic pe litoral, in mini-vacanța de 1 mai, incepand cu stațiunea Mamaia, Costinești și terminand cu Vama…