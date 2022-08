ASUS lansează Zenbook 17 Fold OLED la IFA 2022

Una dintre cele mai plăcute surprize oferite de ASUS participanților la IFA 2022 a fost anunțarea mult-așteptatului Zenbook 17 Fold OLED (UX9702), în cadrul unei zile dedicate presei sub genericul The Incredible Unfolds with Zenbook 17 Fold OLED. Demersul destinat media a fost dublat de un eveniment virtual… [citeste mai departe]