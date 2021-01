Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu violent a izbucnit in aceasta dimineața la Institutul Național de Boli Infecțioase Prof. Matei Balș din București. Patru persoane au murit și peste 100 de pacienți au fost evacuați. Incendiul de la pavilionul 5 al Institutului „Matei Balș” din Capitala, o secție unde erau tratați pacienți…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi ca, din 8 februarie, majoritatea scolilor se vor redeschide. "Din 8 februarie, cand incepe semestrul II, majoritatea scolilor se vor redeschide, asta in conditiile in care pandemia evolueaza aproximativ la fel ca in ultimele saptamani",…

