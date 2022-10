Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii a 55 de companii mari si foarte mari din judetul Sibiu atrag atentia, intr-o scrisoare deschisa adresata premierului si ministrului Energiei, asupra dificultatilor cu care se confrunta marile companii, in condițiile in care Guvernul „schimba peste noapte regulile”. Oamenii de afaceri…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, la intalnirea cu membri ai comunitatii romanesti de pe Coasta de Vest a SUA, ca romanii si Guvernul Romaniei nu stau degeaba, se implica, muncesc si ca Romania merge bine, iar economia creste. ”Romania este intr-o situatie, pe de o parte, extrem de complicata din…

- Fostul premier Mihai Tudose crede ca solidaritatea europeana este foarte importanta, dar mai importanta este situația țarii tale. Europarlamentarul PSD a declarat, sambata, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, ca omania va fi solidara, dar ca nu o sa fie niciodata de acord sa taiem 15 – 20 la…

- Procurorul-sef adjunct al DIICOT, Oana Daniela Patu, a anunțat, miercuri, la Parlament, ca a fost inregistrata la institutia pe care o conduce o sesizare referitoare la compania Blue Air. „A fost inregistrata o sesizare, despre obiectul ei in acest moment nu va pot da mai multe detalii. Nu s-a inceput…

- Plenul Camerei Deputaților a respins, miercuri, prin vot, moțiunea simpla inițiata de USR impotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu (PNL). Au fost 85 de voturi „pentru” moțiune, 191 de voturi „impotriva”, o abținere, iar un deputat a fost prezent, dar nu a votat. Moțiunea a fost semnata de 54 de…

- Presedintele Ungariei, Katalin Novak, se va deplasa, miercuri, la Bucuresti, pentru o vizita oficiala, la invitatia presedintelui Klaus Iohannis, potrivit agentiei maghiare de presa MTI. Katalin Novak va fi primita si de premierul Nicolae Cuca, dar si de sefii Parlamentului de la Bucuresti. Potrivit…

- Presedintele Ungariei, Katalin Novak, se va deplasa, miercuri, la Bucuresti, pentru o vizita oficiala, la invitatia presedintelui Klaus Iohannis, potrivit agentiei maghiare de presa MTI. Katalin Novak va fi primita si de premierul Nicolae Cuca, dar si de sefii Parlamentului de la Bucuresti. Potrivit…

- Preturile energiei in Europa au scazut marti, in urma indiciilor ca regiunea accelereaza eforturile de a atenua o criza care ameninta sa provoace recesiune, transmite Bloomberg. In Germania, contractele futures de energie pentru anul viitor au scazut cu 26%, in timp ce in Tarile de Jos pretul gazelor…