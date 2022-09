Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele AUR, George Simion, a anuntat startul campaniei interne a partidului pentru alegerea candidatului AUR la alegerile prezidentiale, orice roman putandu-se inscrie in aceasta cursa. El a precizat ca si membrii altor partide se pot inscrie in campania AUR pentru prezidentiale. „Deschidem astazi…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, ca in PSD inca nu sunt discutii despre prezidentiale, dar alegerea candidatului va avea loc in urma consultarii tuturor alesilor locali si ca el, personal, ar vrea sa intre in cursa interna inclusiv persoane din afara formatiunii.

