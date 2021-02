Stiri pe aceeasi tema

- PSD va depune, miercuri, moțiunea simpla impotriva ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu. Moțiunea ”Incompetența și lipsa de asumare UCID! Vlad Voiculescu, un pericol pentru sanatatea și viața romanilor!”, va fi dezbatuta saptamana viitoare. Moțiunea va fi susținuta și de AUR, anunța formațiunea…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, si-a publicat, marti seara, pe Facebook, diploma de studii, eliberata de Vienna University of Economics and Business, din Austria, precum si un atestat privind echivalarea ei cu o diploma de master in domeniul administrarea afacerilor, specializarea administrarea…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a decis duminica seara trimiterea unei echipe de control a Directiei de Sanatate Publica (DSP) Olt la Spitalul Orasenesc din Corabia pentru a ancheta cazul unui pacient care a fost filmat stand pe jos si cerand ajutor, anunta Ministerul Sanatatii. Imagini cu un…