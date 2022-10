Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Poporului a sesizat, joi, Curtea Constitutionala cu privire la unele articole din Legea statutului judecatorilor si procurorilor, potrivit obiectiei de neconstitutionalitate afisata pe site-ul institutiei. Cele trei legi ale Justitiei au fost atacate la CCR si de catre parlamentari ai USR…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) se declara "categoric" impotriva cresterii taxelor pe proprietate si solicita Guvernului sa renunte la aceasta initiativa deoarece nu reprezinta o solutie de redresare economica. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Președintele Klaus Iohannis a dat ordine parlamentarilor sa nu modifice legile justiției altfel decat in modul in care Comisia Europeana a recomandat ca acestea sa arate pentru ca Romania sa poata scapa de MCV. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Comisia parlamentara speciala pentru examinarea legilor din domeniul Justitiei reia, joi, de la 9,30, dezbaterile cu privire la proiectul privind Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Parlamentarii AUR au depus mai multe amendamente la cele trei proiecte de lege ale justitiei, aflate in dezbatere in comisia parlamentara comuna, unul dintre acestea fiind ca CSM sa raspunda in fata societatii, a declarat marti liderul Aliantei, deputatul George Simion. Fii la curent cu cele mai…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) ii solicita prim-ministrului Nicolae Ciuca sa retraga din parcursul legislativ proiectele de legi privind educația și sa faca publice numele autorilor acestor legi: „Conțin prevederi de natura sa ingroape definitiv sistemul național de educație”. Fii la…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) sper sa creasca in continuare in sondaje și sa ajunga in turul II al alegerilor prezidențiale din 2024. Nu este insa clar cine va fi candidatul AUR la Președinția Romaniei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- In trecut il numea „erou” pe președintele Alianței pentru Unirea Romanilor, George Simion. Acum s-a sucit la polul opus și-l ataca extrem de dur pe liderul AUR. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…