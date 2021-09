Stiri pe aceeasi tema

- Dan Barna a afirmat ca USR PLUS va vota motiunea de cenzura a PSD, pentru ca marti a fost o decizie in Biroul Politic al partidului ca va fi votata prima motiune care ajunge la votul in Parlament. „A fost o decizie ieri a Biroului National al USR PLUS, o decizie in unanimitate, vom vota orice motiune,…

- PSD a depus o moțiune de cenzura impotriva Guvernului Cițu, marți, dupa ce soarta moțiunii USR PLUS și AUR a devenit neclara, in urma deciziei CCR. Mai exact, Curtea Constituționala a admis, in urma sesizarii Executivului, ca exista un conflict constituțional intre Guvern și Parlament, dar și in acest…

- Partidul Social Democrat a depus, marți, o moțiune de cenzura semnata de 157 de parlamentari PSD. Moțiunea are titlul „Stop saraciei, scumpirilor și penalilor! Jos Guvernul Cițu!”. Potrivit informațiilor din USR PLUS, parlamentarii partidului vor vota orice moțiune va ajunge la vot.

- USR PLUS face apel la toti parlamentarii sa lase motiunea de cenzura sa-si urmeze parcursul si ii asteapta si pe reprezentantii PSD sa participe la sedinta de plen de joi, convocata pentru prezentarea motiunii, a declarat, miercuri, Ionut Mosteanu, purtator de cuvant al formatiunii. „Eu fac un apel…

- Reprezentanții USR PLUS au anunțat vineri seara ca au depus o moțiune de cenzura impotriva Guvernului Cițu. Decizia a fost anunțata la Parlament dupa ședința coaliției de guvernare care s-a incheiat fara ca PNL, UDMR și USR PLUS sa ajunga la un compromis.

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a susține ca PSD nu va depune moțiunea de cenzura impotriva guvernului Cițu, atata timp cat nu va avea garanția ca aduna suficiente voturi pentru ca aceasta sa fie adoptata. Totuși, PSD va vota o moțiune depusa de AUR impreuna cu USR PLUS. „Va spun aici in premiera. Sa depuna…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat joi seara, la RomaniaTV, ca PSD nu va depune moțiunea de cenzura impotriva guvernului Cițu, atata timp cat nu va avea garanția ca aduna suficiente voturi pentru ca aceasta sa fie adoptata, insa PSD va vota o moțiune depusa de AUR impreuna cu USR PLUS, informeaza…