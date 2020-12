Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit informatiilor Gandul.ro, presedintele AUR, George Simion, a avut o discutie cu presedintele Consiliului National al PSD, Vasile Dincu. In fotografiile prezentate de publicatie apare si presedintele PSD, Marcel Ciolacu.

- Președintele AUR, George Simion, a avut o discuție cu președintele Consiliului Național al PSD, Vasile Dîncu, potrivit Gândul.ro. În fotografiile prezentate de publicație apare și președintele PSD, Marcel Ciolacu. „Nu…

- Prima zi de negocieri intre PNL, USR-PLUS si UDMR s-a finalizat dupa sapte ore. Daca pe programul de guvernare negocierile merg bine, iar negociatorii au transmis mesaje la unison in acest sens, negocierile pe functii sunt mai dure, existand chiar blocaje. Discutiile pe functia de presedinte al Camerei…

- Președintele Consiliului Național al PSD, Vasile Dincu, a declarat ca nu poate sa creada ca Gabriela Firea a pierdut alegerile din București și a vorbit despre o noua identitate a PSD. „Nu pot sa accept ideea ca Gabi Firea a pierdut aceste alegeri. In istoria politicii mondiale sunt președinți care…