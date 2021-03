AUR sfidează restricțiile. Campanie electorală fără măști pe străzi. VIDEO Liderii AUR, in frunte cu George Simion, au descins in orașul Bragadiru, localitate in care rata de infectare este printre cele mai ridicate din țara, dar au uitat sa poarte maștile, conform legii. Cei de la AUR au marșaluit pe strazi, mulți dintre ei fara maști, sub pretextul ca doresc sa planteze 200 de pomi in Bragadiru, asta pentru a marca ziua unirii Basarabiei cu Romania. Acțiunea vine in contextul in care, in orașul Bragadiru, vor avea loc alegeri locale, primarul ales in 2020 fiind condamnat la 4 ani și jumatate de inchisoare cu executare. Cei de la AUR au venit sa-l susțina pe Costin… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

