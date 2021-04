Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritatile au revizuit conditiile de intrare in Republica Italiana, in contextul evolutiei pandemiei de COVID-19, cetatenii care vin din Romania fiind obligati sa prezinte un test COVID negativ si sa stea in izolare timp de cinci zile. Articolul MAE: Accesul…

- Cristian Lazar, un avocat in varsta de 27 de ani, este noul presedinte interimar al PNL Simleu Silvaniei si candidatul organizatiei judetene a PNL la functia de primar al orasului, la alegerile locale partiale care vor avea loc in acest an. "Comitetul de Coordonare Local (CCL) al Partidului…

- Procurorii anticorupție se tem de faptul ca Elena Udrea ar putea pleca din Romania. Aceștia cer instanței sa ii interzica Elenei Udrea sa plece din țara dupa ce a fost condamnata la 8 ani de inchisoare. Articolul DNA se teme de o viitoare fuga din țara a Elenei Udrea apare prima data in Someșeanul.ro…

- Vrei sa-ți lași amprenta pe imaginea și dezvoltarea urbanistica a orașului? Ești o persoana integra, cu spirit de inițiativa, cu viziune de dezvoltare, cu experiența in domeniu și care știe sa performeze in echipa? Daca iți dorești acest post sau știi pe cineva potrivit, intra aici pentru mai multe…

- A fost in sfarșit scos la concurs postul de secretar general al Primariei Timișoara, post ocupat cu titlu interimar de la plecarea celebrului Ioan Cojocari din 2016, unul dintre cei mai longevivi secretari din Romania. Candidaților li se cere o experiența de munca de șapte ani.

- Candidatul Partidului National Liberal la functia de primar al orasului Moldova Noua din judetul Caras Severin, Ion Chisalita, a câstigat alegerile locale partiale de duminica, potrivit numaratorii paralele facuta de partidele politice, informeaza News.ro.Potrivit numaratorii paralele…

- Fostul ministru al Finanțelor, Eugen Teodorovici, s-a intors la Curtea de Conturi, dupa ce nu a mai caștigat la alegeri un post de senator in Parlamentul Romaniei. Teodorovici spune ca funcția de auditor al Curții de Conturi a obținut-o prin concurs in 2010, iar in perioada in care a ocupat mai multe…

- Din anul 2010 Romania are Ziua Artei Fotografice sau Ziua Naționala a Fotografiei cum mai este cunoscuta. Foto Marandici o sarbatorește in acest an prin lansarea unui nou Concurs de Fotografie adresat tuturor bacauanilor și intitulat „BACAUL IN PANDEMIE”. Amanunte despre concurs le gasiți in pagina…