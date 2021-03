Stiri pe aceeasi tema

- Venerabilul saptamanal britanic The Economist (care, printre altele, e cunoscut pentru interviul exclusiv in care Emmanuel Macron a spus ca NATO se afla in „moarte cerebrala ”) crede ca a identificat momentul in care Recep Tayyip Erdoǧan a decis ca nu se poate baza pe sprijinul aliaților sai din NATO…

- Donald Trump a rostit duminica primul sau discurs post-președinție la reuniunea Conferinței pentru Acțiune Politica Conservatoare de la Orlando, in Florida. Gruparea reunește acum elemente ultra-conservatoare, fidele fostului șef al statului. In consecința, primirea facuta lui Trump a fost pe masura…

- Dana Budeanu a declarat ca fetele ei au anticorpii specifici dupa infecția cu SARS-CoV-2, ca nu au avut niciun simptom și nimeni din familie nu a luat aceasta boala. ”Copiii mei au acești anticorpi, de unde? I-am verificat! De unde, cand, cum? Eu sunt 100% ca foarte mulți copii au. Eu nu am anticorpi…

- Pandemia de Coronavirus a dat peste cap sportul la nivel mondial, iar handbalul de la noi nu a facut excepție. Chiar daca campionatul 2019-2020 nu s-a putut incheia pe teren, cele mai bune jucatoare care au evoluat in Liga Florilor MOL au fost rasplatite cu trofee acordate in urma voturilor antrenorilor…

- Ana Blandiana a publicat recent la editura Humanitas un volum de memorii intitulat ”Sora lume”. In acest volum, Ana Blandiana amintește despre o intamplare petrecuta in luna ianuarie 1990, in timpul unui mic dejun oferit unor figuri emblematice ale rezistenței anticomuniste de ministrului francez de…

- Mai mulți parlamentari de la PSD și AUR au fost surprinși in flagrant in noaptea de luni spre marți de catre colegii lor de la USR PLUS in timp de votau la doua maini la amendamentele depuse la legea bugetului de stat pe 2021. Potrivit g4media.ro , senatorul USR PLUS Irineu Darau a postat pe Facebook…

- Deputatul USR PLUS Mihai Polițeanu acuza ca deputatul PSD Daniel Ghița, luptator K1, a facut „ca toți dracii” la dezbaterile pe buget din Parlament. „Daniel Ghița, deputat PSD (da, e deputat), face ca toți dracii prin Parlament; fara masca, cuvinte puține și idei scurte. Și lui și PSD-ului…

- Deputatul USR-PLUS Iulian Bulai, care este și presedintele Comisiei pentru cultura, arte și mijloace de informare în masa din Camera Deputaților, afirma ca TVR 1 a avut de Revelion „un program plin de bașcalie la adresa a tot ce înseamna pandemie”, el anunțând ca va chema…