Ministrul Culturii, Lucian Romascanu, considera ca Romania se confrunta cu o lipsa de modele, el precizand luni, intr-o conferinta de presa sustinuta la Iasi, ca a vorbit cu ministrul Educatiei, Ligia Deca, sa se gaseasca solutii pentru a aduce cat mai multi elevi in salile de spectacol de la teatru,…

Un adolescent de 16 ani a fost adus marti cu elicopterul SMURD la spitalul de copii Sfanta Maria din Iasi, dupa ce a fost lovit de tren in apropierea garii din Vatra Dornei si i-a fost amputat un picior, potrivit news.ro.

Ministrul Sanatatii Alexandru Rafila a afirmat ca, in urma testelor rapide, a fost confirmat cu infectie simultana cu gripa si cu SARS- CoV-2 un bebelus de cinci luni, iar probele prelevate de la el s-au transmis la Centrul Regional de Sanatate Publica la Iasi, in vederea confirmarii, subliniind…

Reprezentantii Aliantei pentru Unirea Romanilor confirma ca un deputat AUR de Constanta este cercetat de politisti dupa ce si-ar fi agresat sotia, mentionand ca a fost demarata si o ancheta interna in cadrul formatiunii politice, potrivit Agerpres.

Partidul Republican a atins nivelul majoritatii in Camera Reprezentantilor, potrivit noilor date electorale din Statele Unite, ceea ce va complica agenda politica a presedintelui Joseph Biden in ultimii doi ani de mandat si in perspectiva scrutinului prezidential din 2024, anunța Mediafax.

Partidul Republican din Statele Unite se apropie de obtinerea majoritatii in Camera Reprezentantilor, iar Kevin McCarthy, liderul grupului parlamentar republican, a initiat demersurile pentru a deveni presedintele institutiei, desi va avea un contracandidat.

Controlul ambelor camere ale Congresului SUA este inca in joc miercuri, cu Senatul care se reduce la un trio de curse netranșate și posibilitatea ca un tur de scrutin in Georgia sa decida din nou majoritatea, noteaza Politico.

Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) a depus la Senat un proiect de lege privind interzicerea comercializarii sarii iodate, destinata consumului uman si pentru hrana animalelor, potrivit Agerpres.