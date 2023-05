Stiri pe aceeasi tema

- Cum arata programul de guvernare al partidului extremist AUR: Armata de 3 luni pentru tineri, tribunale cu jurați și naționalizare Partidul extremist AUR a facut publica joi propunerea sa de program de guvernare. Un document in 15 puncte care, daca ar fi dus la indeplinire, ar modifica serios felul…

- Femeia care a incercat sa intre in Parlament cu patru gloanțe este șefa organizației de tineret a partidului AUR. Este vorba despre Ariadna Cirligeanu, o apropiata a lui George Simion, o tanara care e in prima linie la mitingurile partidului, potrivit informațiilor obținute de Digi24.

- Congresul National African (ANC), partidul de guvernamant din Africa de Sud, a cerut ca tara sa paraseasca Curtea Penala Internationala (CPI), a anunțat marti, 25 aprilie, presedintele Cyril Ramaphosa, potrivit agenției France Presse, citata de Agerpres. De altfel, Pretoria a fost criticata inca de…

- Senator Calin Matieș: Solicitarile antreprenorilor din județul Alba vor fi prinse in noul program de guvernare PSD Senatorul Calin Matieș: Solicitarile antreprenorilor din Alba Iulia și din județul Alba vor fi prinse in noul program de guvernare PSD ”Ma bucur ca intalnirile intre membri ai Comisiei…

- Liderul AUR George Simion a anuntat ca partidul sau va depune un proiect de lege pentru sigilarea oricarui transport care vine din Ucraina si pedepsirea penala a oricarei persoane care intervine asupra sigiliului. El a cerut Executviului sa interzica importul de cereale, lapte si alte produse din Ucraina.…

- AUR sustine „albirea" abuzului in serviciu. Partidul condus de George Simion face jocurile puterii in Parlament fara nici un fel de jena: proiectul de lege prin care abuzul in serviciu sub 250.000 de lei este dezincriminat a fost sustinut indirect si de senatorii Aliantei pentru Unirea Romanilor. Toti…

- Odata cu preluarea funcției de premier, social-democrații ași propun scaderea prețurilor la alimentele de baza și iau in calzul scaderea adaosului comercial pentru a ajunge la acel punct.In plus, PSD pregatește o serie de ajutoare și pentru producatorii agricoli din Romania, dar și pentru cei din construcții…

- „Mișcarea pentru Popor”, din care fac parte mai mulți activiști și politicieni, inclusiv Partidul „ȘOR”, a organizat un protest in Capitala. De aceasta data, zeci de oameni s-au adunat in aceasta dimineața la Parlamentul Republicii Moldova. Mulțimea este inconjurata de carabinieri și polițiști, care…