Stiri pe aceeasi tema

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) va depune un proiect de lege pentru reducerea TVA la combustibili de la 19 la 1%, in condițiile unui preț de vanzare de sub 6,5 lei. Aplicarea s-ar face insa doar pentru o perioada de timp determinata. „Este o masura similara cu cea care a fost luata in domeniul…

- CARAȘ-SEVERIN – Deputatul carașean considera ca nu este oportuna inchiderea capacitaților de producție de energie bazata pe carbune! Social-democratul Silviu Hurduzeu a luat atitudine vizavi de subiect: „Nu putem fi de acord cu o astfel de propunere legislativa, care impune termene foarte rapide pentru…

- Batalia care se da pentru oprirea dezafectarii termocentralelor pe carbune ar putea pune in dificultate coaliția. Susținerea dubioasa a liberalilor pentru Virgil Popescu, ministrul Energiei, care acționeaza impotriva interesului național, a dus Romania in pragul unei catastrofe energetice. Social-democrații…

- “Cand ieri, in Comisia de Industrii, cei de la AUR au pus un amendament in care voiau sa faca o impozitare mai mare decat legea existenta care nu a dus la inceperea exploatarilor din Marea Neagra, ce poti sa intelegi de aici? Decat ca voiau sa blocheze din nou investitiile din Marea Neagra. Au venit…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) solicita demisia lui Virgil Popescu din functia de ministru al Energiei, dupa ce pretul carburantilor a ajuns la 9 lei. "Dupa o liberalizare a tarifelor la energie care a dus la cresterea tuturor preturilor din economie - generand nu doar o criza economica, ci si…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) solicita demisia lui Virgil Popescu din funcția de ministru al Energiei, dupa ce prețul carburanților a ajuns la 9 lei. „Dupa o liberalizare a prețurilor la energie care a dus la creșterea tuturor prețurilor din economie – generand nu doar o criza economica, ci…

- “Noi trebuie sa ne uitam la realitatea romaneasca. Romania are patru mine de carbune – vorbesc de mine la adancime, pentru ca exista mine si exista cariere – exista patru mine de carbune care sunt in functionare in momentul de fata, doua sunt in procedura de inchidere, practic, dupa legislatia actuala…

- George Simion cere ca Ucraina sa incheie cat mai rapid un acord cu Romania, pentru protejarea limbii romane, pe teritoriul țarii lui Volodimir Zelenski. Masura ar viza 500.000 de romani, susține George Simion. „Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) solicita Ministerului Afacerilor Externe de la București…