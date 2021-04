Stiri pe aceeasi tema

- Liderul AUR , George Simion a anunțat, miercuri ca partidul sau va depune un proiect de lege care prevede limitarea la 90 de zile a perioadei în care starea de alerta poate fi prelungita de catre Parlament. "Vom face un an de zile de când se tot prelungeste starea de alerta…

- AUR va depune un proiect care prevede limitarea la 90 de zile a perioadei in care starea de alerta poate fi prelungita de catre Parlament, a declarat, miercuri, copresedintele partidului George Simion. "Vom face un an de zile de cand se tot prelungeste starea de alerta si Parlamentul nu este intrebat.…

- Starea de alerta ar putea fi prelungita mai mult de 90 de zile doar cu acordul Parlamentului, potrivit unui proiect de lege inițiat de deputații AUR, spune George Simion. „Deputatul AUR de Galați Lilian Scripnic a inițiat o lege pentru a nu mai permite Guvernului sa prelungeasca starea de alerta . Suntem…

- Ludovic Orban a transmis in cursul zilei de azi ca se poarta discutii privind flexibilizarea masurilor anti Covid 19.Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca se poarta discutii pentru flexibilizarea masurilor de restrictie impuse in contextul pandemiei de COVID 19, conform Agerpres. A fost…

- Masurile adoptate de guvern la mijlocul saptamanii pentru prevenirea extinderii epidemiei de COVID-19 intra astazi in vigoare. Hotararea prin care a fost prelungita starea de alerta pe teritoriul Romaniei prevede ca circulatia in afara locuintei va fi interzisa dupa ora 22:00, iar cazarea in pensiunile…

- Duminica, 14 martie, intra in vigoare hotararea de Guvern privind prelungirea starii de alerta in Romania, pentru inca 30 de zile. Din aceasta seara, incepand cu ora 22.00, romanii nu mai pot ieși din case fara model de declarație pe propria raspundere. Guvernul a aprobat, in ședința de miercuri, propunerea…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta propune prelungirea starii de alerta cu 30 de zile in Romania, cu pastrarea restricțiilor care sunt in vigoare la acest moment. The post Starea de alerta se prelungește in Romania, cu menținerea restricțiilor. Focarele de COVID vor fi incluse in calculul…

- Starea de alerta se prelungește in Romania, din 12 ianuarie. In plus, nu vor exista masuri de relaxare a restricțiilor, dar nici alte masuri restrictive, a anunțat Raed Arafat la Digi24. Numarul de cazuri din secțiile ATI se afla in scadere, spune șeful DSU, care considera ca situația este in continuare…