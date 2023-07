Stiri pe aceeasi tema

- Constantin Popovici si Catalin Preda au caștigat medaiile de aur și argint in concursul de sarituri in apa de la mare inalțime (platforma 27 metri) din cadrul Campionatului Mondial de natatie de la Fukuoka.

- Sportivii romani Constantin Popovici si Catalin Petru Preda au cucerit primele medalii, aur si argint, pentru delegatia Romaniei la Campionatele Mondiale 2023 de natatie de la Fukuoka (Japonia), dupa ce s-au clasat joi pe primele doua locuri in concursul de sarituri in apa de la mare inaltime (27 m).

- Sportiva romana Amelie-Enya Foerster, in varsta de 16 ani, s-a clasat, joi, pe locul 48 in proba feminina de sarituri in apa de la trambulina de 3 metri desfașurata in cadrul Campionatelor Mondiale de Natație de la Fukuoka (Japonia). Romanca, notata cu 188,95, a ratat calificarea in semifinalele probei,…