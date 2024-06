Stiri pe aceeasi tema

- Inotatorul roman David Popovici a cucerit medalia de aur in proba de 100 m liber, miercuri seara, la Campionatele Europene de natatie de la Belgrad, cu timpul de 46 sec 88/100.La Campionatul European de natație de la Belgrad, inotatorul roman David Popovici a reușit sa caștige medalia de aur in proba…

- David Popovici a caștigat aurul, miercuri, la Campionatul European de natatie de la Belgrad. Inotatorul roman in varsta de 19 ani a scos cel mai bun timp, de 46,88. Pe locul doi s-a clasat Nandor Nemeth (Ungaria), cu timpul 47.49, iar pe trei a terminat sarbul Andrej Barna (47.66). Este a doua oara…

- David Popovici (19 ani) a caștigat medalia de aur in proba de 100 de metri liber de la Campionatele Europene (Belgrad). A incheiat cursa cu un timp extraordinar, 46,88 secunde. David Popovici s-a simțit bine in bazinul de la Belgrad. A devenit campion european in proba de 100 de meri liber. Timpul a…

- David Popovici (19 ani) a triumfat, miercuri, 19 iunie, in finala de la 100 metri liber la Campionatele Europene de la Belgrad (Serbia), transmite Gazeta Sporturilor. A incheiat cursa in 46,88 secunde. Inotatorul roman și-a aparat titlul cucerit acum 2 ani la Roma și a stabilit al 3-lea cel mai bun…

- Inotatorul roman David Popovici a cucerit medalia de aur in proba de 100 m liber, miercuri seara, la Campionatele Europene de natatie de la Belgrad, cu timpul de 46 sec 88/100. Pe locul doi s-a clasat Nandor Nemeth (Ungaria), cu timpul 47.49, iar pe trei a terminat sarbul Andrej Barna (47.66). In urma…

- David Popovici a cstigat, miercuri, medalia de aur in proba de 100 m liber din cadrul Campionatelor Europene de natatie de la Belgrad.Popovici a incheiat proba cu timpul 46.88.Pe locul doi s-a clasat Nandor Nemeth (Ungaria), cu timpul 47.49, iar pe trei a terminat sarbul Andrej Barna (47.

- Inotatorul roman David Popovici a cucerit medalia de aur in proba de 100 m liber, miercuri seara, la Campionatele Europene de natatie de la Belgrad, cu timpul de 46 sec 88/100. (AGERPRES/FOTO – imagine ilustrativa)

- Inca o victorie in palmaresul multiplului medaliat David Popovici! Inotatorul roman a caștigat medalia de aur in proba de 100 m liber din cadrul etapei de la Barcelona a circuitului Mare Nostrum. Popovici a incheiat proba cu timpul 48.49. Locurile doi si trei au fost ocupate de sud-coreeanul Sunwoo…