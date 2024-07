Stiri pe aceeasi tema

- Aur pentru David Popovici. Romanul face o cursa fabuloasa si castiga medalia de la aur la doua sutimi. David Popovici e noul campion olimpic al probei de 200 m liber la Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Romanul a caștigat luni seara finala probei din La Defense Arena. UPDATE: David Popovici e noul…

- David Popovici, 19 ani, s-a calificat in finala probei de 200 de metri liber de la Jocurile Olimpice, avand cel mai bun timp in semifinale. Cum a comentat rezultatul o publicație americana de profil? David Popovici și-a inceput en-fanfare aventura la Jocurile Olimpice. Duminica seara, inotatorul roman…

- David Popovici s-a calificat in aceasta seara in finala probei de 200 de metri liber, urmand ca maine seara sa lupte pentru prima sa medalie la Jocurile Olimpice de la Paris. Romanul a intrat cu cel mai bun timp in semifinale și și-a menținut forma excelenta și in penultimul act al concursului. Sportivul…

- David Popovici a obținut cel mai bun timp din seriile de la 200 de metri liber de la Jocurile Olimpice și s-a calificat in semifinale. Inotatorul roman a fost cel mai rapid fara sa forțeze și s-a impus fara emoții in fața rivalilor de la Paris. David a evoluat in seria 4 de calificare (n.r ultima),…

- Inotatorul roman David Popovici a debutat duminica la Jocurile Olimpice de la Paris 2024 in proba de 200 de metri. Romanul s-a calificat fara emoții in semifinala ce se va disputa duminica seara.

- David Popovici (19 ani) inoata astazi, de la ora 19:52, in finala probei de 100 metri liber la Campionatele Europene de natație. Cursa va fi televizata in Romania pe Antena 3 CNN. David Popovici a intrat pe ultima suta de metri inaintea Jocurile Olimpice de la Paris. Sportivul legitimat la CS Dinamo…