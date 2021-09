Stiri pe aceeasi tema

- „Exercitiul unor drepturi sau al unor libertati poate fi restrans numai prin lege. Legea este un act normativ care emana de la organul legislativ al statului, adica de la Parlament. In nicio interpretare juridica, hotararea Guvernului nu tine loc de lege. Este limpede ca lumina zilei: Citu a adoptat…

- Decizia Guvernului de a introduce certificatul digital COVID pe teritoriul Romaniei este "ilegala" si poate fi atacata in instanta, sustin reprezentantii Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR). "Exercitiul unor drepturi sau al unor libertati poate fi restrans numai prin lege. Legea este un act normativ…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) a depus un proiect de lege prin care coșul minim de consum pentru un trai decent devine elementul unic de fundamentare a salariului de baza minim pe tara garantat in plata. „Deși Institutul Național de Statistica nu a comunicat inca valoarea coșului minim de consum…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) solicita Guvernului sa elimine prevederea care face posibila trecerea la scoala online de la o incidenta cumulata a cazurilor COVID mai mare de 6/1.000 si „sa nu exercite presiuni asupra elevilor si profesorilor pentru a se vaccina”. „Dupa experienta nefasta din…

- „Dupa experienta nefasta din anul scolar precedent, consideram ca inchiderea scolilor este o masura absolut excesiva in raport cu pericolul pe care se presupune ca il preintampina. Ea se rasfrange negativ asupra procesului de invatamant, conduce la o scadere a abilitatilor cognitive si a nivelului scolar…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) solicita Guvernului sa elimine prevederea care face posibila trecerea la scoala online de la o incidenta cumulata a cazurilor COVID mai mare de 6 la mie si sa nu exercite presiuni asupra elevilor si profesorilor pentru a se vaccina. "Dupa experienta nefasta din…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) solicita Guvernului sa nu faca rectificarea bugetara prin ordonanta de urgenta. Partidul AUR solicita in schimb Guvernului sa vina cu rectificarea bugetara, spre aprobare, in Parlament „La fel ca Legea Bugetului, rectificarea trebuie votata in Parlament, nu aprobata…