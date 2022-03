AUR iși va alege un singur președinte al partidului, in cadrul Congresului care a fost convocat pentru data de 27 martie. In acest moment, formațiunea care a urcat cel mai mult in sondajele politice are doi copreședinți – George Simion și Claudiu Tarziu. Congresul AUR a fost convocat pentru data de 27 martie, iar in […] The post AUR iși alege președintele partidului pe 27 martie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .