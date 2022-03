Stiri pe aceeasi tema

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) a organizat marti, la Palatul Parlamentului, o dezbatere cu tema "Cum readucem AUR-ul in sportul romanesc?". Evenimentul a fost moderat de Marius Avram, fost arbitru international si presedinte al Comisiei pentru sport din cadrul partidului. "Sanatatea trebuie sa…

- Un nou program național imobiliar, destinat familiilor tinere, ar putea fi susținut de stat, in cazul in care s-ar materializa proiectul de lege inițiat de Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR). Grupul politic a depus o propunere legislativa, prin intermediul careia statul roman va putea imprumuta persoanele…

- Anunțata alianța dintre AUR și PMP, anunțata in cazul in care Mișcarea Populara l-ar fi pastrat la conducere pe fostul președinte, Cristian Diaconescu, nu va mai fi realizata. Ales la Congresul din week-end, noul presedinte al PMP, Eugen Tomac, respinge orice alianta cu AUR. „Este exclus sa am orice…

- Palatul Parlamentului a gazduit primul forum european avand ca tema „Supremației Constituțiilor Naționale asupra Birocrației de la Bruxelles – Valori conservatoare in Uniunea Europeana”, organizat de Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR). La manifestare au participat parlamentari, europarlamentari și…

- Participantii la conferinta ”The First European Forum on the Supremacy of National Constitutions over European Bureaucracy”, organizata de AUR, au adoptat Declarația de la București prin care este exprimat atasamentul pentru drepturile si libertatile fundamentale ale omului. „Alianta pentru Unirea Romanilor…

- Alianta pentru Unirea Romanilor va avea un Congres pe 27 martie, decizia fiind luat in Biroul National al formatiunii. Partidul va avea un singur presedinte, un presedinte de onoare, va fi fara prim-vicepresedinti si isi va mentine presedintele Senatului AUR.

- Calin Georgescu, cel pe care Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) l-a propus in repetate randuri pentru functia de premier, a acceptat sa fie presedintele de onoare al formatiunii, a anuntat, luni seara, George Simion, precizand ca astfel se vor unifica toate fortele partidului. In replica, Claudiu…