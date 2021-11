Stiri pe aceeasi tema

- Alianta pentru Unirea Romanilor il invita pe Klaus Iohannis la Alba Iulia, la evenimentele dedicate Zilei Nationale, pentru a constata la fata locului cat de dorit mai este de romani in functia prezidentiala, transmite formatiunea, intr-un comunicat oficial.

- Consultarile de joi ale presedintele Klaus Iohannis cu partidele pentru desemnarea unui nou candidat pentru functia de premier, dupa ce Parlamentul a respins Guvernul propus de Dacian Ciolos, vor începe la ora 11.00 și se vor încheia la 13.30.Conform Administratiei Prezidentiale, consultarile…

- UPDATE – Alianta pentru Unirea Romanilor va vota pentru demiterea Guvernului Citu, indiferent care motiune de cenzura va intra prima in dezbaterea Parlamentului, a declarat, marti, senatorul Claudiu Tarziu, copresedinte AUR. ‘Facem asta, dincolo de orice orgoliu, pentru ca romanii nu mai suporta aceasta…

- Biroul Politic National al Partidului National Liberal a adoptat sambata, 18 septembrie, la popunerea lui Rares Bogdan, o rezolutie prin care invita USR PLUS la un „dialog direct, nemijlocit, fara preconditii inacceptabile” pentru a reface majoritatea parlamentara creata in decembrie 2020. In documentul…