Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) sustine ca introducerea certificatului verde digital pe teritoriul Romaniei pentru accesul la evenimente publice, pe care Guvernul intentioneaza sa o adopte, reprezinta "o forma grava de discriminare si un atac la libertatea romanilor".



"Aceasta masura este in mod clar indreptata impotriva cetatenilor romani, si nu in sprijinul lor. Si nu oricum, ci cu ura, pentru ca 7 din 10 romani au refuzat sa se vaccineze. In primul rand, ea nu respecta rigorile Constitutiei, drepturile si libertatile fundamentale. In al doilea rand, nu am vazut sa aiba loc…