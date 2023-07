AUR intra in forța in campania electorala pentru alegerile europarlamentare. Motivul pentru care fac asta inainte cu un an inainte de alegeri

Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) isi in aceasta seara lista de candidati la alegerile europarlamentare din 2024, in cadrul unui eveniment programat sa inceapa la ora 20.00, la Arenele Romane. Pe lista se regasesc Claudiu Tarziu, avocatul Gheoghe Piperea, actorul Mugur Mihaescu, actualul parlamentar Cristian Terhes, in prezent europarlamentar.

CITESTE SIși politica: Premierul Ciolacu va asista la FCSB -, dupa ce a trimisde…