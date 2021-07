Șofer din Timiș, prins băut la volan. S-a ales cu dosar penal

Polițiștii timișeni au depistat un șofer de 39 de ani în timp ce conducea un autoturism, pe raza localității Sânnicolau Mare, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice. The post Șofer din Timiș, prins băut la volan. S-a ales cu dosar penal appeared first on Renaşterea… [citeste mai departe]