- Peste 21 de kilograme de bijuterii din aur, in valoare de aproximativ 5 milioane de euro, sume de bani, autoturisme, articole vestimentare si parfumuri au fost confiscate in urma a peste 200 de perchezitii facute in mai multe județe din țara. Opt persoane au fost retinute in acest caz, iar alte patru…

- O avere de speriat au gasit politistii si procurorii DIICOT din Calarasi la reteaua care facea contrabanda cu aur. Oamenii legii au confiscat 21 kg de aur in valoare de 5 milioane de euro, sume uriase de bani, trei masini de lux, un pistol cu bile si haine de firma.

- Deschiderea oficiala dedicata listarii obligatiunilor emise de Municipiul Bucuresti are loc, vineri, la Bursa de Valori Bucuresti. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale a aplicat sechestre pe bunuri in valoare totala de 6 920 053,42 lei, ce aparțin foștilor deputați vizați in dosarelor penale de imbogațire ilicita. Potrivit ARBI, au fost puse sub sechestru 5 bunuri imobile, in valoare totala de 6 562 006,34 lei, ce aparțin…

- Interacțiunea cetațenilor cu municipalitatea timișoreana se va schimba total in perioada urmatoare. Primaria Timișoara a obținut o finanțare europeana nerambursabila de patru milioane de euro, cu ajutorul careia va realiza un portal unic de interacțiune a cetațenilor și firmelor cu administrația, dar…

- Bijuterii din aur in valoare de 580.000 de lei, dar si parfumuri contrafacute, au fost descoperite in urma unor perchezitii efectuate in judetele Olt si Teleorman, la domiciliile unor persoane suspectate de contrabanda, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Pentru documentarea activitatii infractionale intr un dosar penal privind savarsirea infractiunii de contrabanda, politistii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Olt I.T.P.F. Giurgiu, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria…

- Daniel Tudorache, fost primar al Sectorului 1, a fost trimis in judecata de DNA pentru trafic de influenta si spalare de bani. Fostul edil este cercetat sub control judiciar pe cautiune, suma stabiliti fiind de un milion de euro.