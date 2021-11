Stiri pe aceeasi tema

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) il invita pe Klaus Iohannis la Alba Iulia, la evenimentele dedicate Zilei Naționale, pentru a constata la fața locului cat de dorit mai este de romani in funcția prezidențiala. „Daca vrea sa fie președintele tuturor romanilor, și nu doar al PNL, Klaus Iohannis este…

- Fostul presedinte USR Dan Barna a declarat, miercuri, la emisiunea Talk News de la Profit TV, ca este un mesaj foarte prost pentru cetateni faptul ca presedintele Romaniei si premierul interimar Florin Citu, au lipsit amandoi la sedinta solemna a Parlamentului dedicata Zilei Nationale a Romaniei,…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) atrage atenția ca negocierile avansate dintre PNL și PSD pentru a forma o coaliție de guvernare au loc la indemnul și prin mijlocirea lui Klaus Iohannis, care urmarește sa iși securizeze mandatul in fața demersului AUR privind suspendarea sa din funcție.„Se invoca…

- Un sondaj CURS realizat la nivel național, in perioada 25-30 octombrie 2021, ii situeaza pe liderii opoziției in fruntea clasamentului increderii populației: Cata incredere aveți in urmatoarele personalitați politice? Marcel Ciolacu (lider PSD) 26% George Simion (lider AUR) 18%Klaus…