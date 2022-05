Stiri pe aceeasi tema

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) solicita prezența premierului Nicolae Ciuca in plenul reunit al Parlamentului, pentru a explica in ce condiții a avut loc vizita președintelui Ungariei, Novak Katalin, in Romania. De asemenea, AUR a pregatit o moțiune

- Noul președinte al Ungariei, Katalin Novak, care și-a preluat mandatul in urma cu doar o saptamana, a facut, vineri, prima sa vizita de stat in Romania. Novak a facut jogging in Parcul Central din Cluj și a declarat ca țara sa și Transilvania sunt „legate ombilical” prin cultura maghiara. „Cultura noastra…

- PSD și PNL au din nou motiv de scandal in coaliție. In timp ce șeful PSD Marcel Ciolacu iși promoveaza, de cateva zile, ideea privind introducerea impozitului progresiv in Romania, șeful PNL și al Guvernului, Nicolae Ciuca, il contrazice ferm și spune ca nici gand sa se ia in considerare o astfel de…

- Organizatorul Eurovision 2022 anunța ca a decis sa elimine notele oferite de juriile din șase țari din cauza unor nereguli. Printre juriile descalificate s-ar numara și juriul din Romania, alaturi de cele din Georgia, Azerbaidjan, Polonia, San Marino și Muntenegru, scrie ESCXTRA, publicație specializata…

- Katalin Novak a fost investita, sambata, in functia de presedinte al Ungariei in cadrul unei ceremonii desfasurate in fata Parlamentului, relateaza Agerpres. In discursul sau, Novak a subliniat responsabilitatea sa de a arata tarii ce inseamna pentru ea patria si compatriotii sai si de a-si exprima…

- O subunitate de militari polonezi va veni in Romania, urmand sa faca sa faca parte din grupul de lupta al NATO condus de Franța, a anunțat, joi, la Varșovia, premierul Nicolae Ciuca. „Am obținut acordul premierului polonez ca o subunitate sa faca parte din grupul de lupta al NATO din Romania condus…

- Premierul italian, Mario Dragi, a anuntat, vineri, ca Italia este pregatita sa desfasoare 3.400 de militari suplimentari in state membre NATO, dupa invazia Ucrainei de catre Rusia, relateaza AFP. Italia este dispusa sa mobilizeze, intr-o prima etapa, 1.400 de barbati si femei din Armata terestra, Marina…