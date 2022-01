Stiri pe aceeasi tema

- Toamna aceasta s-a aflat ca fiica lui Liviu Dragnea s-a casatorit in mare secret cu Alex Mațaev, iar paparazzi SpyNews.ro au surprins primele imagini cu cei doi soți dupa ce evenimentul a devenit public. Iata cum se comporta Alexandra Dragnea de cand este soția cantarețului!

- Robert Sighiartau, vicepreședinte PNL pe relații externe și afaceri europene califica numirea lui Gheorghe Carciu in funcția de secretar de Stat al Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni „o imensa eroare politica” și spune ca va cere in prima ședința a Biroului Executiv al PNL „remedierea situației”.…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR), singurul partid care a votat impotriva interceptarii conversatiilor de pe Whatsapp, Telegram si Signal, cere senatorilor sa nu voteze proiectul de lege promovat de Florin Citu. "Guvernul Citu a adoptat, cu trei zile inainte de a fi demis de Parlament, un proiect…

- Senator PSD ales în 2020 și cunoscut pentru activitatea sa de sociolog, numele lui fiind asociat cu IRES, dar și de sfatuitor al liderilor PSD, Vasile Dîncu este propus de social-democrați pentru postul de minstru al Apararii Naționale, deținut acum de viitorul premier, Nicolae Ciuca. Lista…

- Autorul placuței suedeze lovește din nou dupa ce a publicat pe Tik Tok un filmuleț in care a anunțat ca și-a schimbat numarul de inmatriculare din ”M..e PSD” in ”M..e USL”. Romanul stabilit in Suedia a ”dedicat” placuța președintelui Klaus Iohannis și premierului interimar Florin Cițu dupa ce PNL și…

- Dupa 30 de ani în PNL, Ludovic Orban este exclus din partid de actualul șef al liberalilor Florin Cîțu, cu o vechime de doar cinci ani, însa cu o susținere puternica în ultimele luni a lui Klaus Iohannis. La scurt timp dupa decizia Biroului Executiv luata la finalul unor luni…

- ​Liviu Dragnea îl acuza pe Marcel Ciolacu, într-o scrisoare deschisa postata pe Facebook, ca a predat PSD la Cotroceni, transformându-se în locotenenții lui Klaus Iohannis. „Marcel, Partidul Social Democrat condus de tine, de Vasile Dâncu, de Sorin Grindeanu…

- Curtea de Apel Bucuresti a dezbatut luni o cerere a lui Liviu Dragnea de a muta la o instanta din țara dosarul in care fostul lider PSD a fost trimis in judecata de DNA pentru trafic de influenta in legatura cu prezenta sa la ceremonia de investire a presedintelui Donald Trump. Dosarul se afla la Tribunalul…