- Un barbat care a participat la protestul AUR de duminica din centrul Capitalei avea asupra sa un spray iritant-lacrimogen, un altul avea asupra sa doua arme albe și i-a fost intocmit dosar penal de catre forțele de ordine. Jandarmii au mai aplicat la protest și amenzi de 32.000 de lei. Cercetarile pentru…

- Protestul organizat de AUR va incepe duminica, de la ora 14.00, in Piața Universitații din Capitala și se va incheia, in noaptea de duminica spre luni, la ora 24.00, in Piața Victoriei, dupa cum au precizat, intr-un comunicat de presa, reprezentanții formațiunii politice. Potrivit programului anunțat…

- Doua moldovence condamna protestul organizat de Partidul Șor in fața Parlamentului și Președinției. Potrivit acestora, crizele nu sunt doar in Republica Moldova, dar și in alte state, iar schimbarile nu pot fi facute intr-un an sau doi. „De parca numai la noi gazul e scump, toata Europa e in criza.…

- Parcarile din Bucuresti vor deveni cu plata de la 15 august. Strategia primariei se concentreaza in acest moment pe zona centrala a Capitalei, iar in zona 2, care inseamna majoritatea cartierelor Bucurestiului, „nu s-a exagerat” cu marcarea de locuri de parcare cu plata, a spus viceprimarul Stelian…

- Capitala nu are probleme in ceea ce privește alimentarea cu apa, a transmis joi Administrația Naționala Apele Romane (ANAR). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- Prim-ministra, Natalia Gavrilița, spune ca decizia privind demiterea lui Viorel Gherciu nu a fost o surpriza. „Eu discut cu fiecare ministru și noi avem o comunicare eficienta, eu comunic cu ei direct nu prin intermediul presei, așa ca schimbarea nu a fost surpriza”, a declarat acesta.