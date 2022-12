Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit celui mai recent sondaj INSCOP, cele doua mari partide de guvernamant, PSD și PNL, au pierd procente in luna decembrie fața de luna anterioar. Social democrații au scazut mai mult decat liberalii, in timp ce USR se afla, de asemenea, intr-o ușoara scadere. AUR, in schimb, crește cu 2%. Datele…

- Partidul extremist AUR e singura formațiune politica ce a inregistrat o creștere in sondajele Inscop in luna decembrie fața de noiembrie, potrivit datelor prezentate de Remus Ștefureac, directorul institutului de sondare. Clasamentul partidelor arata astfel: PSD: 31,5% (in scadere de la 34,9% in noiembrie)…

- Romania nu a intrat in Schengen, iar Austria a invocat doua motive. Unul dintre ele il reprezinta migrația ilegala la care Romania ar contribui. In acest context, nu ar fi fost rau ca scanerele mobile din vami sa funcționeze. Exista date care arata ca nu Romania este principala ruta de tranzit a migranților.…

- Consilierul Alin Grigore, din cabinetul președintelui Comisiei pentru tineret și sport a Camerei Deputaților, a publicat un scurt filmuleț cu un supercar Lamborghini galben, al carui șofer face manevre de intoarcere pe covorul roșu din holul Parlamentului Romaniei. https://www.7est.ro/wp-content/uploads/2022/12/WhatsApp-Video-2022-12-09-at-16.48.23.mp4…

- Peste doua treimi dintre romani (69,7%) considera ca preturile la energie au crescut ca urmare a deciziilor gresite luate de autoritatile statului, se arata in Barometrul Energetic, lansat miercuri de INSCOP Research. In acelasi timp, 28,2% considera ca scumpirile din energie vin ca urmare a evolutiilor…

