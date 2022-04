AUR despre pachetul de măsuri pentru populaţie: Prea puţin, prea târziu Alianta pentru Unirea Romanilor a criticat masurile propuse de liderii coalitiei de guvernare, „cu pretentia de a acoperi nevoile economice si sociale ale romanilor”. „Masurile anuntate sunt insuficiente si tardive. Dupa ce i-au adus pe romani la sapa de lemn, PNL, PSD si UDMR isi bat acum joc de ei. Guvernul actual a luat de la romani cu doua maini, saracindu-i, iar acum se preface ca ofera, dar cu un deget. Aceasta este o reteta brevetata de 32 de ani pentru a pacali oamenii. Asta e tot ce stiu sa faca partidele sistemului: privilegii pentru nomenclatura si saracirea populatiei. Nu vom permite… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

