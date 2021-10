Stiri pe aceeasi tema

- ”Orice acțiune care incearca sa opreasca campania de vaccinare trebuie sancționata cu fermitate de instituțiile statului. Ieri, in Parlamentul Romaniei am vazut senatori și deputați fara masca. Le cer instituțiilor statului sa-i amendeze, nu se poate sa avem așa ceva in Parlament! Acești parlamentari…

- Liderul deputatilor USR PLUS, Ionut Mosteanu, a declarat marti ca membrii de partid care ocupa functii in esalonul doi al Guvernului nu isi vor da demisia. “Colegii mei raman acolo. Asta nu este guvernul lui Florin Citu. Florin Citu a fost pus sa il conduca, sa administreze acest guvern de coalitie.…

- Parlamentari AUR au fost sunați de Florin Roman și Bogdan Gheorghiu, spune liderul AUR, George Simion: „Au raspandit zvonul ca s-ar fi ajuns la o ințelegere cu șapte intre parlamentarii AUR. Noi nu suntem de vanzare”. „Florin Roman l-a sunat pe sunat pe colegul meu Gheorghe Daniel Rusu. Bogdan Gheorghiu…

- Liderul AUR George Simion acuza liderii PNL de presiuni asupra parlamentarilor sai și ai PNL, iar Ionuț Moșteanu de la USR PLUS a confirmat ca „parlamentarii sunt sunați de membri ai echipei lui Florin Cițu care le promit lucruri”. Ionuț Moșteanu nu a vrut sa dea detalii despre liderii PNL care suna…

- Textul moțiunii de cenzura este gata iar cele doua formațiuni politice USR și AUR sunt pregatite sa depuna textul la Parlament astazi, dupa ședința Coaliției, susțin surse politice. Liderii USR-PLUS urmeaza sa se întâlneasca fața în fața cu premierul Florin Cîțu, în ședința…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, are propriul plan in tot acest scandal politic și vede o posibilitate de a-l da jos pe Florin Cițu cu mana PSD, USR-PLUS și a unor parlamentari din PNL. Surse politice ne-au explicat faptul ca Ludovic Orban ”se teme” ca nu-și poate ține susținatorii in frau, iar…