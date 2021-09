Stiri pe aceeasi tema

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) indeamna cetațenii sa inițieze demersuri pentru anularea in instanța a Hotararii Guvernului nr. 990/2021, care prevede introducerea pe teritoriul Romaniei a certificatului digital Covid. „Exercițiul unor drepturi sau al unor libertați poate fi restrans numai prin…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a aprobat joi hotararea prin care se introduce certificatul verde COVID-19 daca rata de infectare trece de 3 la mie, dar nu depașește pragul de 6. Astfel, activitatea restaurantelor, cinematografelor, instituțiilor de spectacole nu va fi inchisa,…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritațile bulgare au revizuit condițiile de intrare in Republica Bulgaria, in contextul pandemiei de COVID-19. Noile masuri se aplica incepand cu data de 1 septembrie 2021.Conform noilor prevederi, cetațenii romani care sosesc din Romania (menținuta…

- Comunicat – RO Vaccinare: ???????????????? Descarca certificatul digital UE privind COVID și calatorește in siguranța! ???? Incepand de vineri, 13 august, pentru trecerea frontierelor de stat, la nivelul țarilor UE,

- Toți cetațenii UE care au fost vaccinați, au un rezultat negativ la un test ori s-au vindecat de COVID-19vor putea demonstra acest lucru, de la 1 iulie, prin intermediul unui certificat digital numit certificatul digital al UE privind COVID.

- Romanii care vor sa calatoreasca peste hotare dupa 1 iulie vor putea descarca online certificatul digital COVID chiar din prima zi a lunii, a declarat secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Andrei Baciu. Pasaportul verde digital va permite calatoriile pe teritoriul european pentru persoanele vaccinate…

- Scretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Andrei Baciu, a anuntat duminica, la Digi24, site-ul de unde va putea fi descarcat certificatul digital Covid, de la 1 iulie, dar si alte modalitati prin care romanii vor putea avea acces la acest document. El a spus ca guvernul pregatește legislația aferenta…

- Premierul Florin Cițu a anunțat ca Certificatul verde digital pentru COVID va fi operational de la 1 iulie, potrivit Agerpres. "O sa fie operational si o sa fie exact ca in alte tari, o sa calatoreasca cu certificatul verde, exact in conditiile care sunt scrise acolo. Am avut o intalnire…