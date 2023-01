Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Bucuresti a anulat in prima instanta ordinul emis de ANRE anul trecut referitor la schimbarea modalitatii de compensare a facturilor producatorilor de energie din surse regenerabile, anunta duminica, intr-un comunicat, Alianta pentru Unirea Romanilor. Fii la curent cu cele mai noi…

- Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a anunțat anularea definitiva a Planului Urbanistic Zonal al Sectorului 1, ca urmarea a ultimei decizii luare de Curtea de Apel București in ceea ce privește avizul de mediu.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins, joi, contestatia lui Niculae Badalau la masura arestului preventiv. Joi, Niculae Badalau implineste varsta de 62 de ani. Elena Matache, inculpata in acelasi dosar, care initial a fost plasata in arest la domiciliu va merge si ea in arest preventiv, a decis…

- Conducerea Parlamentului a decis, marti, sa dea un termen pentru raport pana luni, la ora 12.00, in comisiile reunite buget finante, iar plenul comun se va intruni de la ora 14.00, pentru a vota cererile depuse de PSD si USR privind revocarea din functia de vicepresedinte al Autoritatii de Audit a Curtii…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis cererea presedintelui Klaus Iohannis de anulare a amenzii de 5.000 de lei primita in mai 2020 de la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), in urma unor declaratii pe care le-a facut privind un proiect de lege referitor la autonomia Tinutului…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis cererea presedintelui Klaus Iohannis de anulare a amenzii de 5.000 de lei primita in mai 2020 de la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), in urma unor declaratii pe care le-a facut privind un proiect de lege referitor la autonomia Tinutului…

- Fostul actionarul majoritar al FC Dinamo a fost achitat definitiv luni de Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru complicitate la bancruta frauduloasa, intr-un dosar legat de insolventa clubului de fotbal. Potrivit Instantei supreme, Ionut Negoita a fost achitat in baza articolului din Codul procedura…