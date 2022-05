Stiri pe aceeasi tema

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) a anunțat ca va depune motiune simpla impotriva ministrului Sportului, Eduard Novak, pentru atitudinea sa „sfidatoare si jignitoare” la adresa romanilor. Liderul AUR, George Simion, a anunțat ieri ca a pregatit o motiune simpla impotriva ministrului Sportului, Eduard…

- Președintele AUR a declarat ca partidul pe care-l conduce va bloca, la Senat, inițiativa legislativa a UDMR de a restricționa transhumanța. Alianta pentru Unirea Romanilor va actiona pentru blocarea, la Senat, a unei intiative legislative a parlamentarilor UDMR privind restrictionarea transhumantei,…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) solicita demisia lui Virgil Popescu din funcția de ministru al Energiei, dupa ce prețul carburanților a ajuns la 9 lei. „Dupa o liberalizare a prețurilor la energie care a dus la creșterea tuturor prețurilor din economie – generand nu doar o criza economica, ci…

- Alianta pentru Unirea Romanilor a criticat masurile propuse de liderii coalitiei de guvernare, „cu pretentia de a acoperi nevoile economice si sociale ale romanilor”. „Masurile anuntate sunt insuficiente si tardive. Dupa ce i-au adus pe romani la sapa de lemn, PNL, PSD si UDMR isi bat acum joc de ei.…

- AUR organizeaza un Congres extraordinar, pe 27 martie 2022, pentru alegerea noii conduceri, in baza modificarilor recente ale Statutului partidului. Evenimentul are loc, intre orele 12.00 și 16.00, in capitala, la Palatul Parlamentului. Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) are doi copreședinți George…