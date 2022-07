Stiri pe aceeasi tema

- Un meci de fotbal dintre doua reprezentative de tineret este considerat a fi „o sfidare” de catre Alianța pentru Unirea Romanilor, care-i cer Guvernului sa intervina și sa-l opreasca. Este vorba de competiția dintre naționala Under 18 a Ungariei și echipa așa-zisului Ținut Secuiesc Printr-un comunicat…

- Activistii pro-europeni organizeaza duminica un alt miting mare la Tbilisi, capitala Georgiei, pentru a cere demisia guvernului acuzat ca a esuat in a obtine statutul de candidat la UE, transmite AFP. La sfarsitul lui iunie, Uniunea Europeana nu a acordat acestei foste republici sovietice din Caucaz,…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) critica schimbarile majore din invațamantul preuniversitar anunțate de ministrul Sorin Cimpeanu și susține revenirea la sistemul de invațamant clasic romanesc, de inspirație Spiru Haret. „A lasa la latitudinea cadrelor didactice modalitatea in care ii vor evalua…

- "AUR atrage atentia ca nu razboiul din Ucraina poarta vina pentru cresterea galopanta a preturilor in Romania. Actuala coalitie formata din partidele sistemului a creat deliberat aceasta criza, prin liberalizarea pietei de energie, si refuza sa o rezolve prin revenirea la o piata reglementata.De asemenea,…

- Porturile Mariupol, Berdiansk si Skadovsk de la Marea Azov, precum si portul Herson de la Marea Neagra au fost inchise, in mod oficial, de Ucraina „pana la restabilirea controlului”, ele fiind capturate de fortele rusesti, a anuntat Ministerul ucrainean al Agriculturii, transmite Reuters. „Adoptarea…

- Romania va participa pe 5 mai, la Sofia, la primul grup de lucru regional, parte din Platforma Energetica a Uniunii Europene de achizitii in comun a gazelor naturale, in cadrul caruia se va discuta despre solutiile pentru securitatea in aprovizionarea cu energie, a anuntat, luni, ministrul Energiei,…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) solicita demisia lui Virgil Popescu din funcția de ministru al Energiei, dupa ce prețul carburanților a ajuns la 9 lei. „Dupa o liberalizare a prețurilor la energie care a dus la creșterea tuturor prețurilor din economie – generand nu doar o criza economica, ci…

- Dupa o vizita la Sofia, fara rezultatele scontate, pentru ca bulgarii refuza sa furnizeze arme Ucrainei, ba chiar deputații l-au boicotat, refuzand sa-l asculte in Parlament, ministrul de Externe ucrainean, Dmitro Kuleba, iși incearca norocul la București, unde se intalnește, vineri, cu premierul Nicolae…