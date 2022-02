AUR cheama romanii in strada impotriva regimului toxic Iohannis.

Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre liderii AUR a anuntat ca se asteapta la zeci de mii de oameni la mitingul organizat pe 27 februarie. George Simion a declarat ca se asteapta ca politicienii din coalitia de guvernare sa faca tot posibilul pentru a impiedica oamenii din toate colturile tarii sa ajunga in Bucuresti pentru…

- In jur de 1.000 de persoane au participat, sambata, 12 februarie, in centrul municipiului Craiova, la un protest organizat de Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) impotriva facturilor mari la energie in cadrul caruia deputatul George Simion, copreședintele formațiunii, a solicitat demiterea ministrului…

- Circa 1.000 de persoane au participat, sambata, in centrul municipiului Craiova, la un protest organizat de Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) impotriva facturilor mari la energie in cadrul caruia deputatul George Simion a solicitat demiterea ministrului Energiei, Virgil Popescu. In context, George…

- Circa 1.000 de persoane au participat, sambata, in centrul municipiului Craiova, la un protest organizat de Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) impotriva facturilor mari la energie in cadrul caruia deputatul George Simion a solicitat demiterea ministrului Energiei, Virgil Popescu. In context,…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) critica noile masuri de relaxare anunțate, fiind de parere ca „nu reprezinta altceva decat noi masuri jignitoare la adresa romanilor cinstiți și muncitori, a caror singura vina este ca nu s-au vaccinat”. „Așa-numitele masuri de relaxare nu rezolva, in esența, nimic,…

- „Așa-numitele „masuri de relaxare” nu rezolva, in esența, nimic, pentru ca, in continuare, se insista cu restrangerea drepturilor și libertaților cetațenești și segregarea pe criterii sanitare. Romanii din țara, nevaccinați, nu vor putea nici acum sa intre in centrele comerciale, in restaurante sau…

- De Ziua Naționala a Romaniei sunt proteste in București. Oamenii au ieșit in strada pentru a vedea parada cu ocazia celebrarii țarii, insa au fost perturbați de alți oameni care aveau cu totul alt plan. Mai mulți romani au ieșit in strada ca sa protesteze miercuri, de 1 Decembrie, in Piața Universitații…

- Alianta pentru Unirea Romanilor il invita pe Klaus Iohannis la Alba Iulia, la evenimentele dedicate Zilei Nationale, pentru a constata la fata locului cat de dorit mai este de romani in functia prezidentiala, transmite formatiunea, intr-un comunicat oficial. ”Daca vrea sa fie presedintele…