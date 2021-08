Stiri pe aceeasi tema

- AUR cere coalitiei PNL-USR PLUS-UDMR sa ii retraga sprijinul politic lui Florin Citu si sa se prezinte in fata Parlamentului cu o noua propunere de premier, considerand ca exista o incompatibilitate morala clara a lui Florin Citu cu functia de prim-ministru al Romaniei. ”Cerem coalitiei de…

- Prim-ministrul Florin Citu a declarat sambata ca nu intentioneaza sa demisioneze din functie pentru faptul ca, in urma cu 21 de ani, a fost sanctionat in Statele Unite ale Americii pentru conducere sub influenta alcoolului.

- Partidul Social Democrat ii solicita șefului Executivului sa faca un pas in spate si sa-si delege atributiile de premier „in perioada campaniei electorale din PNL” ramasa pana pe 25 septembrie. „Nu credem ca președintele Iohannis s-ar opune unei asemenea decizii care are ca scop protejarea actului de…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, va prezenta, in sedinta coalitiei de miercuri, avizul pozitiv dat de Comisia de la Venetia la proiectul de desfiintare a Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie."Parlamentul se poate intruni in sesiune extraordinara fara nicio grija, pentru ca are solutiile…

- Intrebat daca i-a cerut Comisia Europeana acest lucru, Citu a aratat ca CE și-a manifestat preocuparea fata de sustenabilitatea sistemului de pensii din Romania, insa nu acesta este motivul care sta la baza pozitionarii privind pilonul doi, ci pentru ca este vorba de o optiune a Coalitiei de guvernare."Nu.…

- Un nou scandal bubuie in cadrul coaliției de guvernare, liderii PNL fiind nemulțumiți de ministrul USR al Fondurilor Europene, Cristian Ghinea. In cadrul ședinței, mai mulți lideri PNL s-au aratat extrem de nervoși impotriva acestuia, iar cazul va fi discutat la urmatoarea ședința a coaliției de…