Stiri pe aceeasi tema

- AUR cere Guvernului și Comitetului Național pentru Situații de Urgența ridicarea restricțiilor de deplasare pentru noaptea Invierii – pe 4 aprilie, cand este Paștele catolic, și pe 2 mai, cand este Paștele ...

- Alianta pentru Unirea Romanilor cere Guvernului si Comitetului National pentru Situatii de Urgenta "corectarea hotararilor ce impun restrictii de deplasare" pentru noaptea Invierii, in perspectiva zilei de 4 aprilie, cand este Pastele catolic si a zilei de 2 mai - Pastele ortodox. "In aceste…

- Alianța pentru Unirea Romanilor spune ca, in aceste nopți creștinii iși doresc sa participe la slujba Invierii, urmata de Sfanta Liturghie. Prin urmare, considera membrii AUR, este necesara derogarea de la restricțiile de deplasare intre orele 23:00-05:00, una dintre masurile impuse de CNSU in data…

- Masuri anuntate de premierul Florin Citu dupa sedinta de guvern Foto: gov.ro. Premierul Florin Cîtu a anuntat, astazi, dupa sedinta de guvern, ca firmele care nu respecta masurile de prevenire a pandemiei vor avea activitatea suspendata temporar. Redactorul RRA, Petruta Obrejan,…

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) se reuneste in sedinta vineri, de la ora 13,00, avand in vedere ca doua zile la rand incidenta infectarii cu COVID-19 in Capitala s-a situat sub 3 la mia de locuitori, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Institutiei…

- Secretarul de stat in cadrul MAI Raed Arafat sustine joi, incepand cu ora 19,00, declaratii de presa la Palatul Victoria, in urma sedintei Comitetului National pentru Situatii de Urgenta. Declaratiile vor fi transmise live pe pagina de Facebook a Guvernului, pe canalul oficial de Youtube…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) condamna hotararea adoptata de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta chiar in seara in care guvernul și-a depus mandatul, potrivit careia școlile raman inchise pana cel puțin pe 11 ianuarie 2021. AUR cere redeschiderea tuturor unitaților de invațamant, inainte…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) condamna hotararea adoptata de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta chiar in seara in care... The post AUR cere Guvernului redeschiderea de urgenta a scolilor appeared first on Renasterea banateana .