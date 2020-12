AUR cere intervenţia autorităţilor de la Bucureşti pentru menţinerea statutului limbii române în Ucraina Partidul AUR solicita autoritatilor de la Bucuresti interventia de urgenta pe cale politica si diplomatica pentru mentinerea statutului de limba regionala al limbii romane, dupa ce autoritatile ucrainene au emis o dispozitie privind anularea acestui statut. "Ucraina incalca sistematic drepturile sutelor de mii de romani din interiorul granitelor sale, iar autoritatile de la Bucuresti dau dovada de o pasivitate care fie denota ignoranta, fie existenta unor intelegeri ascunse cu Kievul. Sunt state care au pus piciorul in prag si care si-au aparat etnicii aflati pe teritoriul Ucrainei, conditionand… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general al Curții Penale Internaționale (CPI), Fatou Bensouda, a declarat, la sfarșitul saptamanii trecute, ca „o gama larga de comportamente care constituie crime de razboi și crime impotriva umanitații” au fost comise in Ucraina din 2014, potrivit AFP, citata de Hotnews. Prezentand concluzia…

- Procurorul general al Curții Penale Internaționale (CPI), Fatou Bensouda, a declarat vineri ca „o gama larga de comportamente care constituie crime de razboi și crime împotriva umanitații” au fost comise în Ucraina din 2014, potrivit AFP.Prezentând concluzia examinarii…

- In interviul acordat stiripesurse.ro/diaspora, Antonel Tanase, Secretarul General al Guvernului Romaniei a raspuns, la intrebarile multor romani adresate si redactiei noastre, legate de viitorul buget al DRP. "Ne propunem sa continuam proiectele proprii demarate anul acesta și sa le dezvoltam…

- Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei a anuntat luni ca i-a inmanat ambasadorului Ungariei la Kiev o nota de protest in legatura cu ceea ce institutia descrie drept "agitatie politica" a unor oficiali ungari in favoarea unui partid care a contestat alegerile locale de duminica, informeaza Reuters.…

- Autoritatile romane au raportat 2.844 de cazuri noi de COVID-19 Foto: Arhiva/ facebook.com/igsu.situatiideurgenta 2.844 de cazuri noi de COVID-19 au fost raportate, cu putin timp în urma, în România, dupa efectuarea a mai putin de 9.000 de teste. Cele mai multe noi îmbolnaviri…

- Așa cum era de așteptat, din cauza lipsei precipitațiilor, alimentarea cu apa a Peninsulei Crimeea a ajuns intr-o situație critica. Ca urmare a secetei prelungite, principalele rauri ale peninsulei sunt uscate ori au debite superficiale. In luna septembrie, intrarile de apa in principalele bazine…

- Caz revoltator in Anglia. Trupul unui roman mort in condiții suspecte a fost incinerat de catre autoritațile din Londra fara sa anunțe autoritațile romane. Se pare ca barbatul lucra fara acte in Marea Britanie. Autoritațile din Anglia au intarziat doua luni sa anunțe ambasada Romaniei de cazul acestui…

- Ucraina încearca sa obtina de la Uniunea Europeana o perspectiva clara si articulata privind aderarea sa, a declarat presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, a indicat miercuri serviciul de presa al presedintiei de la Kiev, citat de Xinhua și Agerpres.'Uniunea Europeana este partenerul…