- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) a solicitat, vineri, inceperea urmaririi penale impotriva sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, pe care il considera "principalul responsabil moral pentru toate tragediile din ultimii ani petrecute in spitalele din tara". „Cei…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) a solicitat inceperea urmaririi penale impotriva sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, pe care il considera „principalul responsabil moral pentru toate tragediile din ultimii ani petrecute in spitalele din tara”. „Raed Arafat trebuie sa…

- Spitalul de Boli Infecțioase de la Constanța nu avea autorizație de securitate la incendiu, a declarat vineri Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența. El spune ca Inspectoratul pentru Situații de Urgența a transmis spitalului inca din 2017 ca trebuie sa obțina aceasta autorizație,…

- Un incendiu puternic a avut loc vineri dimineața la secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța. 7 pacienți au murit in urma incendiului. In dimineața de vineri in spital se aflau 113 pacienți, dintre care 10 internați la Terapie Intensiva. Au fost activate planurile roșu și alb, iar pacienții…

