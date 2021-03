Stiri pe aceeasi tema

- Alianta pentru Unirea Romanilor cere Guvernului si Comitetului National pentru Situatii de Urgenta "corectarea hotararilor ce impun restrictii de deplasare" pentru noaptea Invierii, in perspectiva zilei de 4 aprilie, cand este Pastele catolic si a zilei de 2 mai - Pastele ortodox. "In aceste sfintite…

- Masuri anuntate de premierul Florin Citu dupa sedinta de guvern Foto: gov.ro. Premierul Florin Cîtu a anuntat, astazi, dupa sedinta de guvern, ca firmele care nu respecta masurile de prevenire a pandemiei vor avea activitatea suspendata temporar. Redactorul RRA, Petruta Obrejan,…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența recomanda romanilor sa evite petrecerile de Revelion. Arafat avertizeaza ca poliția va fi in alerta maxima in seara dintre ani și va sancționa drastic persoanele care nu respecta restricțiile. Deplasarile sunt interzise dupa ora 23:00 in…

- ”A fost prezentata analiza situației, cu toate aspectele semnalate de INSP. Propunerea e de prelungire a starii de alerta cu inca 30 de zile. Pastram masurile (restricțiile de pana acum - n.red.).Adaugam una singura: operatorii de transport cablu de schi se va desfașura cu o reglementare care va fi…

- Raed Arafat a declarat joi seara ca s-a stabilit, in sedinta Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, sa se propuna prelungirea starii de alerta cu inca 30 de zile. Restrictiile in vigoare la acest moment raman valabile, adaugandu-se noi restrictii in statiunile turistice. "Propunerea…

- Secretarul de stat in cadrul MAI Raed Arafat sustine joi, incepand cu ora 19,00, declaratii de presa la Palatul Victoria, in urma sedintei Comitetului National pentru Situatii de Urgenta. Declaratiile vor fi transmise live pe pagina de Facebook a Guvernului, pe canalul oficial de Youtube…