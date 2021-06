Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat de presa| Radu Tuhuț: Apel catre Guvern pentru includerea proiectelor de modernizare a drumurilor din Apuseni in Planul de Redresare și Reziliența! Am solicitat Guvernului Romaniei sa includa proiectele de modernizare, asfaltare și reparare a drumurilor din Munții Apuseni, DN74, DN74A și DN75,…

- România va arata Comisiei Europene ca România are capacitatea de a produce hidrogen pe care sa-l injecteze în rețeua de gaze, a declarat Virgil Popescu, ministrul energiei, într-un interviu pentru Agerpres. Potrivit acestuia, Transgaz lucreaza la investitii pentru a putea prelua…

- In vreme ce liderul PNL, Ludovic Orban, spune ca „sunt discuții” referitoare la finanțarea europeana de 600 milioane de euro destinata extinderii rețelelor de gaze naturale, ministrul liberal Virgil Popescu nu vede nicio problema. „In anumite puncte unde au existat rezerve la nivelul Comisiei Europene…

- Bogdan Toader, deputat PSD de Prahova, a atacat, ieri, incapacitatea Guvernului Cițu de a pune la punct un plan real de Redresare și Reziliența, document care sa nu mai fie refuzat de Comisia Europeana. „Și-au demonstrat din nou nepriceperea și ne fac de ras in fața Comisiei Europene! Romania risca…

- ”In discutia cu presedintele, cu prim-ministrul, cu domnul Orban si cu cei doi vicepremieri am convenit ca maine, in discutia pe care o sa o am cu vicepresedintele Comisiei Europene, Vestager, sa mergem pe calendar de depunere 31 mai pentru PNRR”, a declarat Cristian Ghinea, dupa discutiile cu presedintele…

- Președintele PSD, buzoianul Marcel Ciolacu, propune modificarea Planului Național de Redresare și Reziliența, cerand Guvernului sa refaca strategia de atragere a fondurilor europene disponibile la acest capitol. “In loc sa crape de ingamfare și autosuficiența, guvernanții ar face bine sa puna capul…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri, referindu-se la obiectiile Comisiei Europene privind Planul National de Redresare si Rezilienta, ca nu exista un termen ultimativ pentru prezentarea acestuia, ci este unul orientativ, iar statele sunt incurajate sa prezinte planuri bune. ”Nu este nicio…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) solicita Guvernului includerea transporturilor rutiere in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) care va fi transmis Comisiei Europene, se mentioneaza intr-un comunicat remis marti de organizatie. Astfel, UNTRR…