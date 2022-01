Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un comunicat remis presei, A.U.R. atrage atenția asupra faptului ca, in aceasta perioada, la primariile din intreaga țara se formeaza cozi imense din cetațeni care doresc sa-și achite taxele și impozitele catre autoritați. Se inregistreaza situația absurda și umilitoare ca cetațenii buni platnici,…

- Alianța pentru Unirea Romanilor solicita coaliției PSD-PNL-UDMR sa elimine de urgența condiția prezentarii certificatului COVID la intrarea intr-o instituție publica. „In multe localitați, oamenii care merg sa-și achite impozitele sunt intorși din drum, intrucat nu au certificatul verde, care…

- In vreme ce mii sau zeci de mii de oameni au manifestat in diferite orașe europene impotriva introducerii certificatului verde Covid 19, replica romaneasca se dovedește una extrem de anemica: aproximativ 20 de persoane s-au strans marți in fața Parlamentului pentru a-și exprima nemulțumirea pe aceasta…

- Reprezentanții AUR propun „schimbarea paradigmei in contextul epidemiei de coronavirus”, respectiv testarea gratuita a celor care nu au fost vaccinați sau nu au trecut prin boala. Printr-un comunicat de presa transmis marți, Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) susține eliminarea certificatului verde…

- Proiectul de hotarare pentru inființarea unei Comisii parlamentare de ancheta privind achizitiile publice efectuate in sectorul sanitar in timpul starilor de urgenta si de alerta pe teritoriul Romaniei a fost votat miercuri in plenul Camerei Deputaților. Acesta a primit 207 voturi “pentru”, 82 “impotriva”,…

- Senat:proiectul privind obligativitatea certificatului verde a fost respins Proiectul de lege care prevede introducerea certificatului verde COVID-19 pentru personalul medical, dar si pentru cei din institutiile publice si cladirile de birouri a fost respins miercuri, 27 octombrie, de Senat.…

- Noile restricții stabilite de Comitetul Național pentru Situații de Urgența și aprobate prin hotarare de guvern saptamana trecuta au intrat in vigoare incepand de luni, 25 octombrie 2021, de la ora 0:00. Astfel, obligativitatea prezentarii certificatului verde se extinde pentru o serie de activitați,…

- INFORMARE IMPORTANTA! Potrivit noilor decizii ale Comitetului Național Pentru Situații de Urgenta, care intra in vigoare incepand de luni 25 octombrie 2021, in instituțiile statului accesul persoanelor este condiționat! Stimați