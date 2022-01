Stiri pe aceeasi tema

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) solicita demiterea ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode, sustinand ca evenimentele grave care au avut loc recent „au dezvaluit incapacitatea MAI de a asigura ordinea publica, domnia legii si siguranta cetatenilor”. „Tot mai desele deficiente in asigurarea…

- USR cere prin vocea lui Dan Barna demisia ministrului de Interne, Lucian Bode, pentru modul in care forțele de ordine au fost surprinse marți de protestul organizat de AUR la Parlament. ”Miniștrii Guvernului Ciuca refuza cu lașitate sa vina in Parlament sa discute bugetul din cauza protestului cu accente…

- Premierul Nicolae Ciuca i-a transmis, marți, ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, sa protejeze integritatea instituțiilor statului, aplicand legea și descurajand orice tip de violența, dupa ce zeci de protestatari au intrat in curtea Parlamentului și au vandalizat mașini. “Dreptul la libera exprimare…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) a depus in instanța o actiune prin care contesta Hotararea Guvernului privind prelungirea starii de alerta incepand cu 9 decembrie și cere anularea in parte a Hotararii CNSU nr. 113/2021 privind stabilirea regulilor de aplicare a masurii carantinei asupra persoanelor…

- In perioada 27 noiembrie – 1 decembrie 2021, jandarmii gorjeni din structurile de ordine publica vor fi planificați in misiuni pentru a menține un climat de ordine și siguranța publica in zone aglomerate, mall, piețe, targuri. In acest sens, jandarmii gorjeni vor acționa pe raza județului atat in mod…

- Alianța pentru Unirea Romanilor considera impunerea cotei de 60% cadre didactice vaccinate ca fiind discriminatorie și afecteaza in special mediul rural, unde elevilor oricum li s-a incalcat dreptul constituțional la invațamant in ultimii doi ani, din cauza lipsei de acces la tehnologie. “AUR considera…

- Consultarile de joi ale presedintelui Klaus Iohannis cu partidele pentru desemnarea unui nou candidat pentru functia de premier, dupa ce Parlamentul a respins Guvernul propus de Dacian Ciolos, vor începe la ora 11.00 și se vor încheia la 13.30.Consultari pentru noul guvern: ce șanse are…

- Presedintele Klaus Iohannis are joi, la Palatul Cotroceni, consultari cu reprezentantii partidelor si formatiunilor politice din Parlament pentru desemnarea unui nou candidat pentru functia de premier, dupa ce Parlamentul nu a acordat increderea Guvernului propus de Dacian Ciolos. Primul partid chemat…