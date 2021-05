Stiri pe aceeasi tema

- Alianta pentru Unirea Romanilor cere demisia deputatului PNL Alexandru Muraru, cel care este si reprezentant special al Guvernului pentru promovarea politicilor memoriei, combaterea antisemitismului si xenofobiei. Solicitare AUR vine dupa ce Muraru a postat pe Facebook o imagine cu un veteral de…

- Parlamentarul Mihai Lasca a postat pe Facebook o fotografie cu un mesaj afișat la intrarea intr-o biserica. "Este interzisa intrarea cu botnița in biserica" - se arata in mesajul de pe ușa unui locaș sfant. Parlamentarul intarește aceasta idee și indeamna toti preoții din țara sa faca acest lucru:"Botnița…

- Alianta pentru Unirea Romanilor va actiona Alianta USR PLUS in instanta pentru defaimare, a anuntat, marti, liderul AUR, George Simion. "Ei sunt extremisti. (...) Cu siguranta cei de la USR au sarit calul cu aceste acuzatii si ii vom trimite in instanta si pe domnul Alexandru Muraru. Pe motiv…

- Nemulțumiți de noile restricții impuse de guvernanți, reprezentanții Alianței pentru Unirea Romanilor anunța declanșarea unor proteste in toate județele Romaniei și in Capitala. Printr-un comunicat de presa transmis luni, reprezentanții gruparii politice susțin ca vor declanșa proteste in fața prefecturilor…

- „Alianța pentru Unirea Romanilor a luat act cu stupefacție de atacul degradant, antisemit și suburban la adresa doamnei Maia Morgenstern, un artist emerit și indragit de romanii de pretutindeni, promotor neobosit al culturii evreiești in Romania, o cultura care face parte din fibra culturala a poporului…

- Maia Morgenstern a primit ieri, intr-o zi de sarbatoare pentru comunitatea evreiasca, un mesaj de amenințare cu moartea, expeditorul semnandu-se ”in numele partidului AUR”. Actrița, manager al Teatrului Evreiesc de Stat, a postat pe pagina sa oficiala mesajul pe care l-a primit pe mailul instituției…

- Deputatul AUR de Constanta Dumitru Focsa a afirmat intr-un comentariu postat pe Facebook ca Nicolae Ratiu ar fi un „retardat” care „isi face familia de ras”.Nicolae Ratiu, fiul lui Ion Ratiu, a solicitat celor de la AUR sa stearga de pe Facebook postarea in care imaginea lui Ion Ratiu este utilizata…